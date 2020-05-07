В Турции растет выявляемость, падает число умерших за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 2 тысячи, умерли 57 пациентов, общее число заразившихся превысило 133 тысячи.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число умерших от коронавируса за сутки достигло минимального уровня с 1 апреля.

«Сегодня выявлено 1977 новых случаев, всего заразившихся — 133 721. Мы потеряли сегодня 57 пациентов, всего умерших — 3641. Вылечились сегодня 4782 пациента, всего — 82 984», — написал Коджа в Twitter.

| 2020-05-07T22:05:59+00:00 7 мая 2020, 22:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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