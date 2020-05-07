В Турции растет выявляемость, падает число умерших за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 2 тысячи, умерли 57 пациентов, общее число заразившихся превысило 133 тысячи.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число умерших от коронавируса за сутки достигло минимального уровня с 1 апреля.