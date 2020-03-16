В Турции рассмотрят вопрос об отсрочке введения налога на проживание в отелях

Министерство культуры и туризма Турции намерено рассмотреть вопрос о переносе срока введения дополнительного налога на проживание в гостиницах с апреля на ноябрь 2020 года.

Консультативный совет по туризму, объединяющий отельеров страны, передал главе ведомства Мехмету Эрсою пакет мер, которые необходимо принять для поддержки турсектора в кризисный период. Одним из предложений является отсрочка двухпроцентного налога на проживание с апреля на ноябрь, то есть фактически до конца сезона. Также совет предлагает отсрочить выплаты по кредитам, снизить ставки по займам для предприятий сферы туризма, оказать поддержку туроператорам и авиаперевозчикам. Министерство, как отмечается, может рассмотреть эти предложения и ответить по существу в течение недели, передаёт ТАСС