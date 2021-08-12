Сотни жителей Анкары разгромили квартал, где живут сирийские беженцы, после того как один из них зарезал подростка.

Протесты против мигрантов охватили столицу вечером 11 августа. На кадрах видно, как местные жители громят витрины магазинов, кидают камни в окна домов и поджигают машины.

Власти направили усиленные наряды полиции для подавления волнений. В турецких соцсетях появились сообщения о том, что некоторых сирийцев эвакуировали из района на автобусах.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства юноши. В ходе расследования задержаны два человека.

Ситуация в государстве обострилась из-за прибытия тысяч афганцев, которые спасаются от войны в их стране. В прошлом месяце Турция задержала на иранской границе более 27 тыс. выходцев из Афганистана.

В 2020 году министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что границу Турции с Европейским союзом пересекли более 76 тыс. мигрантов. (gazeta.ru)