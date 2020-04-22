В Турции от коронавируса погибли 24 медицинских работника

Обнародовано число медицинских работников, умерших от коронавируса в Турции.

Как сообщает Анадолу, информацию об этом распространило Объединение медиков Турции. Сообщается, что с 1 апреля по настоящее время в Турции скончались 24 медицинских работника, в том числе 14 врачей.

По данным объединения, на сегодняшний день вирусом COVID-19 заразились 3474 медицинских работника и 38% из них это врачи.

Объединение медиков призвало правительство принять более серьезные меры и обеспечить медицинских работников всеми необходимыми средствами защиты.

Отметим, что в Турции число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 98 674, скончались — 2 376 человек.