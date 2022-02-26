Километровые пробки образовались в пятницу вечером в Анкаре (Турция) после того, как Союз работодателей нефтегазовых станций (EPGIS) объявил о повышении цен на топливо на 10%.

Как передает ТАСС, ожидается, что цена за 1 литр бензина увеличится на 1 лиру 61 куруш (0,12 долларов США), а стоимость дизельного топлива на 1 лиру 51 куруш (0,11 долларов).

Таким образом средняя цена литра бензина в турецкой столице составит 16,85 турецких лир (1,25 долларов), а 1 литр дизеля — 17,11 (1,24 долларов).

При этом в конце 2021 года бензин и дизтопливо продавались по цене 11,66 (0,71 долларов по курсу на тот момент) и 11,53 (0,70 долларов по курсу на тот момент).

Водители выстроились в километровые очереди на столичных автозаправках, желая заправить автомашины по более дешевой цене.

Повышение стоимости на топливо в Турции связывают с новым падением турецкой лиры, которое началось из-за событий в Украине. 24 февраля турецкая валюта по отношению к доллару резко обесценилась с отметки 13,79 до 14,55. Однако в пятницу курсу удалось стабилизироваться и отыграть до уровня 13,80 лиры за доллар США.