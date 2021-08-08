Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил в воскресенье, что лесных пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам страны, больше нет.

«На данный момент нет пожаров, которые представляют угрозу населенным пунктам. Сгоревшие территории не будут отданы под какое-либо иное использование, они будут восстановлены», — сказал он в эфире телеканала A Haber.

По его словам, в настоящее время «продолжается борьба с пятью пожарами из 240».

Кроме того, Пакдемирли отметил, что Анкара рассматривает возможность отправки пожарных самолетов в соседнюю Грецию, где в последние дни бушуют лесные пожары. (ТАСС)