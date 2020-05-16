В Турции назвали дату открытия внутреннего турсезона

Внутренний туристический сезон в Турции может открыться 28 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой 16 мая.

«Если не будет каких-либо проблем, то приблизительно 28 мая начнется движение во внутреннем туризме. Судя по статистике (заболеваемости коронавирусом в Турции. — Ред.), авиаперелеты внутри страны могут начаться в конце мая», — цитирует его TACC.

11 мая Эрсой заявил, что Турция не будет закрываться от т уристов. Для летнего турсезона власти разработают программу «Сертификация здорового туризма», которая предусматривает усиление мер безопасности в туристической сфере. Так, в ближайшее

время начнется сертификация отелей, список одобренных гостиниц опубликуют 1 июня.

Ожидается, что у постояльцев при заселении будут измерять температуру, каждому клиенту выдадут маски. Поверхности будут регулярно дезинфицировать, номера после выселения должны пустовать в течение 12 часов, а в бассейнах будут поддерживать значительный уровень хлора.

Туристов с подозрением на коронавирус будут направлять в специальные карантинные зоны, которые оборудуют в гостиницах. Турецкие СМИ полагают, что отели заполнятся максимум на 60%.

По данным Worldometer на 16 мая, в Турции выявлено свыше 146 тыс. заболевших COVID-19, скончались 4 тыс. человек (iz.ru)

| 2020-05-16T20:40:42+00:00 16 мая 2020, 22:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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