В Турции число умерших от коронавируса возросло до 44

В Турции число умерших за последние сутки от коронавируса нового типа (Covid-19) составило 7 человек, общее число жертв пандемии возросло до 44 человек.

Как передает «Анадолу», об этом сообщил в Твиттер министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам главы ведомства, 24 марта было подтверждено 343 новых случаев заражения. Таким образом, число заболевших по стране достигло 1872 человек.

«За последние 24 часа проведено 3952 теста. Диагностировано 343 новых случаев инфицирования. Скончались семеро наших пациентов, шестеро из них – люди пожилого возраста»,-написал Коджа.