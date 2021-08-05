В Тегеран для участия в церемонии инаугурации 8-го президента Ирана Эбрахима Раиси прибыла парламентская делегация из Турции во главе со спикером Мустафой Шентопом, сообщает Агентство Анадолу.

В рамках визита Шентоп также проведет встречи с президентом Ирана Раиси и иранским коллегой Мухаммедом Бакыром Калибафом.

Выборы президента ИРИ состоялись 18 июня текущего года. Из более чем 59,3 миллиона избирателей, обладающих правом голоса, в голосовании приняли участи почти 29 миллионов человек. Эбрахим Раиси выиграл президентскую гонку, набрав 17 926 345 голосов из 28 933 004 бюллетеней. Явка составила 48,8 процента.

Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник утвердил Эбрахима Раиси в качестве восьмого президента Ирана.