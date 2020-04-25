В Таиланде из-за отсутствия туристов появилось стадо дюгоней

Эти млекопитающие — один из четырех видов отряда Сирен. Они могут вырастать до четырех метров в длину.

В прошлом году в тайских водах было обнаружено рекордное количество мертвых дюгонь. Их судьба привлекла внимание общественности в июне, после того, как в сети появились изображения тайских ветеринаров, которые обнимают больное животное и кормят его молоком и морской травой.