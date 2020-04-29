В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено. Депутаты нижней палаты парламента республики одобрили соответствующие поправки в среду, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния» предполагает, что «использование в фамилиях окончаний — ов, — ова, — ев, — ева и в отчествах — овна, — евна, — ович, — евич полностью будет запрещено», говорится в сообщении. Отмечается, что основной целью законопроекта является присвоение имен детям в соответствии со списком национальных таджикских имен.

Этот законопроект представил депутатам министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен, отметив, что лица, имеющие свидетельства о рождении с русифицированными окончаниями в фамилиях и отчествах, могут получать паспорта с этими же именами. Он подчеркнул, что традиционные таджикские окончания, такие как -зод, -зода, -он, -ён, -духт, -пур и -фар будут присваиваться при получении документа о рождении после вступления закона в силу. По словам министра, в законе предусмотрено исключение «для представителей национальных меньшинств, проживающих на территории республики».

Закон вступит в силу после принятия верхней палатой парламента Таджикистана (Маджлиси Милли) и подписания президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.(ТАСС)