Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил о готовности Вашингтона контактировать с РФ через разнообразные площадки, такие как Совет Россия-НАТО и ОБСЕ, а также в двустороннем формате, сообщает в понедельник Совет нацбезопасности США.

«Салливан сообщил, что США готовы к дипломатическим контактам через многие каналы. Речь может идти, в частности, о двусторонних контактах, о Совете Россия-НАТО, об ОБСЕ», — говорится в заявлении этой структуры. (interfax.ru)