Соединенные Штаты на регулярной основе проводят консультации с ведущими поставщиками газа в мире на случай возможных перебоев поставок из России. Об этом заявила журналистам представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге в преддверии встречи президента США Джо Байдена и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, которая состоится в понедельник, передает ТАСС.

По ее словам, Байден и Аль Тани на встрече обсудят «обеспечение стабильности мировых поставок энергоносителей». При этом представительница администрации отказалась привести какие-либо подробности предстоящих обсуждений. «Президент изложит шейху [Аль] Тани то, как обстоят дела в отношении тех очень активных дипломатических усилий, которые США и их европейские партнеры предпринимают коллективно и на двусторонней основе с тем, чтобы достичь дипломатического разрешения нынешнего кризиса», — сказала она.

«Мы ведем консультации со всеми ведущими поставщиками газа в мире. И мы это делаем регулярно», — сообщила ведущая брифинга. «Я не могу сказать вам ничего дополнительно на этот счет», — добавила она.