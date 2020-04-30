В США заявили, что фонды для сдерживания РФ идут на создание стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США направило на сооружение защитной стены на границе с Мексикой часть бюджетных средств, предназначавшихся для так называемой Европейской инициативы сдерживания. Это подтвердил в среду на телефонном брифинге для журналистов председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

«Европейская оборонительная инициатива является еще одним примером того, что закрыли», — сказал влиятельный законодатель. Он комментировал ставшее достоянием гласности распоряжение министра обороны США Марка Эспера о перераспределении части бюджета Пентагона с целью направления денежных средств на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Смит уточнил, что, согласно имеющейся у него информации, из-за нового решения Эспера, которое было доведено в понедельник до финансистов Пентагона, под нож попадет прежде всего «пара проектов» Минобороны США в Восточной Европе.

В связи с этим конгрессмен указал, что военное ведомство США за последние годы перенаправило миллиарды долларов с одних своих проектов на другие. «Это подрывает сам тезис о том, как сильно им нужны деньги. Для чего?» — заявил Смит.

По его словам, защитная стена на американо-мексиканской границе будет «невероятно дорогостоящей», администрация США планирует затратить на ее сооружение $20-$30 млрд. При этом есть доказательства того, что этот барьер порой не слишком эффективен, продолжал законодатель. С его точки зрения, президент США республиканец Дональд Трамп «направляет все эти усилия на то, чтобы [фактически] нарушить [собственное] обещание, данное во время избирательной кампании [2016 года]». «Оно заключалось в том, что за стену заплатит Мексика. А теперь мы воруем деньги у Пентагона, чтобы оплатить это строительство», — пояснил Смит, являющийся демократом и представляющий в нижней палате Конгресса штат Вашингтон. Он назвал заградительный барьер на границе с Мексикой «стеной тщеславия».

Военный бюджет США на 2020 финансовый год, подписанный Трампом в минувшем декабре, предусматривает ассигнование $734 млн в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания на противодействие России. Согласно данным американской печати, на строительство стены на границе с Мексикой будут направлены $274 млн из этой суммы. За счет средств инициативы Пентагон, к примеру, модернизирует и расширяет некоторые используемые им военные объекты в Европе.