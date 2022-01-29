В США задержан житель штата Канзас по обвинению в угрозе убийства президента США Джо Байдена.

Об этом сообщают американские СМИ.

Задержанный Скотт Мерримен заявил, что Бог якобы приказал ему отправиться в Вашингтон и «отрубить голову змею в сердце нации».

По информации New York Post, до этого полиция Канзаса уведомила Секретную службу о том, что Мерримен позвонил им и сказал, что направляется в Вашингтон, чтобы «увидеть президента». Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что направляется в Белый дом, чтобы сказать Байдену, что люди «сыты по горло расколом в стране, и что ему следует обратиться к Богу». Мерримен также сделал ряд публикаций на своей странице в Facebook, используя «все более угрожающую лексику».

Сотрудники секретной службы задержали Мерримена на парковке ресторана в среду, когда он ехал из Канзаса в Мэрилэнд.