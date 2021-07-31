В США вспыхнул скандал в приюте для несовершеннолетних мигрантов в Форт-Блиссе. Дети жалуются на нехватку обуви и еды, циничное отношение сотрудников, которые прыгали на кроватях, чтобы разбудить их.

Подробности инцидентов записаны на аудиопленку. Запись из приюта для мигрантов также подтверждает обвинения сотрудников в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. «Мы уже нашли сотрудников, которые вели себя ненадлежащим образом с детьми», — сказала федеральный подрядчик учреждения на аудиозаписи, полученной NBC News.

Этой весной во временном миграционном учреждении в Форт-Блиссе находилось около пяти тысяч детей-мигрантов из Центральной и Южной Америки, которых разместили в переполненных пунктах временного содержания. Часть подростков была вынуждена спать в туристических мешках или на матрасах. В последнее время в учреждении содержалось около 3000 несовершеннолетних. «Я знаю, что несовершеннолетние очень часто жалуются на то, что сотрудники будят их по утрам, — заявила представитель федерального подрядчика. — У нас есть некоторые сотрудники, которые поднимают кровать и трясут ее, чтобы разбудить несовершеннолетнего. Или они подпрыгивают на кровати. Они думают, что они шутят, но это является жестоким обращением с детьми». Кроме того, сотрудники приюта, как полагают компетентные органы, скрывали настоящее положение дел с инфицированием коронавирусом среди детей (rg.ru).