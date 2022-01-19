Прокуратура американского штата Калифорния предъявила обвинения в непредумышленном убийстве водителю оснащенного автопилотом автомобиля Tesla в связи с аварией со смертельным исходом в 2019 году. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, обвиняемый стал первым в США человеком, которому предъявили обвинения в уголовном преступлении за ДТП с летальным исходом с участием водителя, использовавшего в своем присутствии частично автоматизированную систему вождения.

AP отмечает, что в официальных документах применение автопилота не упоминается. Однако Национальное управление дорожной безопасности США на прошлой неделе подтвердило, что во время аварии в Tesla использовался автопилот.