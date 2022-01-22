Конгрессмены-демократы внесли в Палату представителей Конгресса США новую версию санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении председателя комитета по иностранным делам палаты Грегори Микса, которое опубликовано на сайте комитета.

Документ предусматривает санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и других представителей военного руководства страны. Ограничения также коснутся проекта «Северный поток — 2».