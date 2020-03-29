В США умер первый заключенный с коронавирусом

Первый заключенный с положительной пробой на коронавирус скончался в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Федерального бюро тюрем США.
По данным бюро, в четверг 19 марта 49-летний Патрик Джонс, отбывающий наказание в тюрьме Оакдейла в Луизиане, пожаловался на длительный кашель. После проведения теста в больнице у заключенного подтвердился коронавирус.
«В субботу, 28 марта 2020 года, медперсонал сообщил о смерти Джонса, у которого были хронические проблемы со здоровьем, которые Центр по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) относит к факторам риска для осложнения протекания COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Джонс был приговорен судом Техаса к 324 месяцам тюремного заключения за владение наркотическими веществами с намерением распространения. В тюрьме Оакдейла он находился с 26 апреля 2017 года. Всего в тюрьме сейчас отбывают наказание 990 человек.(РИА Новости)