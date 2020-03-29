В США умер первый заключенный с коронавирусом

«В субботу, 28 марта 2020 года, медперсонал сообщил о смерти Джонса, у которого были хронические проблемы со здоровьем, которые Центр по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) относит к факторам риска для осложнения протекания COVID-19», — говорится в сообщении.