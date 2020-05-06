В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.

Об этом, как передает Газета.Ру, сообщает издание People.

Как заявили в полиции, тело 37-летнего ученого со множеством огнестрельных ранений нашли в его доме в субботу. Его убийца также был найден мертвым неподалеку в машине. Предполагается, что преступник покончил с собой.

По данным следствия, мужчины были знакомы. Коллеги Лю рассказали, что ученый был на пороге очень значимых открытий, важных для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2.

| 2020-05-07T00:25:50+00:00 7 мая 2020, 03:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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