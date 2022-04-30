Американские инженеры создали портативный опреснитель морской воды размером с чемодан. Он весит меньше 10 кг и работает на энергии солнца с помощью оригинальной технологии ионно-концентрационной поляризации — в опреснителе нет обычных насосов и фильтров. Его можно использовать в удаленных частях планеты и на борту морских судов, пишет Phys.org.

В процессе опреснения поток воды в устройстве проходит между мембранами, которые магнитными полями отталкивают частицы с разными зарядами, в том числе молекулы соли и микроорганизмы. Ненужные примеси удаляются и сливаются. Полученная вода по качеству превышает стандарты Всемирной организации здравоохранения.

Процесс опреснения запускается нажатием одной кнопки. Как только лишние частицы исчезают из жидкости, устройство сообщает о пригодности воды для питья.