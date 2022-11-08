7 ноября 2022 года в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

В Blair House, где по инициативе Госдепартамента проходила двухсторонняя встреча, также состоялась совместная встреча министров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает МИД, министры обменялись мнениями относительно элементов возможного мирного соглашения, отметив, что есть еще ряд вопросов, требующих решения.

Обе стороны подтвердили обязательства, взятые лидерами Азербайджана и Армении на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи.

В ходе встречи Джейхун Байрамов призвал Армению воздерживаться от действий, подрывающих мирный процесс.

Как передает АПА, об этом глава внешнеполитического ведомства Азербайджана сообщил на своей странице в Twitter.

«Я подтвердил приверженность и готовность Азербайджана к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и призвал воздерживаться от действий, которые могли бы подорвать этот процесс», — написал Байрамов.

Министры договорились ускорить переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели.

Оба министра выразили благодарность американской стороне за проведение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.