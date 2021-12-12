Старший научный сотрудник Брукингского института Томас Райт рассказал The Atlantic о конце однополярного мира во главе с США из-за украинского кризиса.

Райт подчеркнул, что присоединение Крыма, интервенция в Сирию, строительство искусственных островов Китаем в Южно-Китайском море, использование военной мощи Турцией являются свидетельством изменений внешнеполитической среды.

«Соединенные Штаты могли относиться, а иногда и относились к геополитическим интересам соперничающих или даже дружественных держав как к второстепенному делу. Больше так поступать они уже не могут», — утверждает Райт.

По его мнению, решение президента России Владимира Путина о сосредоточении войск на российско-украинской границе нужно для возобновления дискуссии о выполнении минских соглашений и дальнейшей безопасности Европы. Райт считает, что Россия использует военную силу как инструмент принуждения в случае, если переговоры зайдут в тупик. (Газета.Ру)