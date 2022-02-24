Американские санкции против России, о которых администрация США объявит сегодня, коснутся лично президента РФ Владимира Путина, а также российских банков, предприятий энергетического сектора и представителей крупного бизнеса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на председателя комитета Сената США по банковской деятельности Шеррода Брауна.

Какие именно банки, компании и лица подпадут под санкции, не уточняется.

Предполагается, что о санкциях сообщит президент США Джо Байден в ходе выступления по ситуации в Украине в 22:30 по бакинскому времени.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против вышестоящих российских чиновников и их детей. (Газета.Ру)