Администрация президента США Джо Байдена перед встречей министров иностранных дел стран НАТО рассматривает способы влияния на ситуацию вокруг Укрины. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщило издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что они варьируются от жестких санкций против Москвы и увеличения военной поддержки Киева до ограничения военных учений в Европе и усиления дипломатии.

25 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО готов к обсуждению с РФ ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках Совета Россия–НАТО. Он также выразил сожаление, что РФ закрыла офисы НАТО в Москве и прекратила работу миссии при альянсе в Брюсселе.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.