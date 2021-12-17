Вашингтон будет использовать в переговорах с Москвой по безопасности в Европе комбинацию сдерживания и дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.

В Белом доме полагают, что такой подход позволит снизить напряженность вокруг Украины.

В среду, 15 декабря, российский МИД передал американцам проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

Спустя два дня помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией проблемы безопасности.