Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менедес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину». Об этом сообщаетпортал Axios со ссылкой на поправку к оборонному бюджету, внесенному в конгресс.

Издание обратило внимание, что поправка сформулирована таким образом, чтобы оставить место для маневра в определении самого термина «вторжение».

Согласно задумке конгрессмена, президент США Джо Байден должен будет запретить ведущим российским военным и сотрудникам разведки въезжать в Штаты, а также ввести ряд рестрикций в отношении российских банков, госучреждений, нефтегазовых компаний и предприятий по добыче полезных ископаемых.

Среди прочего, под санкциями могут оказаться все компании и лица, участвующие в планировании газопровода «Северный поток-2». Также сенатор предложил ввести ограничительные меры в отношении первичного и вторичного размещения суверенного долга России.

Кроме того, проект Менендеса предполагает увеличение военной помощи Украине (lenta. ru)