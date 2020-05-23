В США обсуждали проведение первого за 30 лет ядерного испытания

Власти США обсуждали проведение ядерного испытания, чтобы убедительнее звучать на переговорах с Китаем и Россией о контроле над вооружением. Об этих противоречивых планах Вашингтона написали в газете The Washinqton Post/

Ядерное испытание американцы не проводили с 1992 года. По данным источника издания, мнения политиков из Белого дома о необходимости таких процедур разошлись. Один источник заявил — договоренность о проведении испытания не достигнута. Другой утверждает, что чиновники решили найти другой ответ на «угрозы».

— Демонстрация Москве и Пекину того, что США могут провести «быстрое испытание», может дать США преимущество в переговорах о контроле над вооружениями, к которым Вашингтон хочет привлечь не только Россию, но и Китай,- приводит газета комментарий чиновника из ведомства, занимающегося вопросами национальной безопасности.

Ранее США вышли из Договора по открытому небу. Это третье военное соглашение с Россией, которое американские власти прекращают по своей инициативе (kp.ru)