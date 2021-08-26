США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана при условии соблюдения ими прав человека, а также если они не позволят превратить страну в плацдарм для террористов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает РИА «Новости».

«Фундаментально характер такого взаимодействия и характер наших отношений полностью зависит от действий «Талибана», — сказал он журналистам.

В настоящее время, по словам Блинкена, США ожидают, что талибы сохранят возможность для выезда из страны всех желающих. Несоблюдение этих условий превратит Афганистан в «парию» в глазах международного сообщества, заключил госсекретарь.