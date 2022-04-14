Новым главой отдела Госдепартамента США по координации санкций стал Джеймс О’Брайен.

Как сообщает РБК, его кандидатуру утвердил Американский Сенат.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новый отдел санкционной политики будет отвечать за контроль работы по санкциям, что позволит сильнее укреплять сотрудничество с союзниками и партнерами в использовании этого инструмента.

«Он также поспособствует привлечению к ответственности за коррупцию и нарушения прав человека, а также будет сдерживать и пресекать деятельность, угрожающую нашей нацбезопасности», — заявил он.

По словам Блинкена, это «критически важный отдел в критическое время».

Чиновник, занимающий пост главы отдела Госдепартамента по координации санкций, имеет дипломатический ранг посла. Этот отдел был упразднен после 2017 года и воссоздан в 2020-м.

При администрации Барака Обамы О’Брайен занимал пост спецпосланника президента США по вопросам освобождения американских заложников за рубежом. Пост координатора США по санкциям ранее занимал Дэниел Фрид.