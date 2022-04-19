В американском штате Луизиана на химическом заводе компании DOW, который расположен вблизи городка Плакемин (округ Ибервиль), 18 апреля произошла утечка токсичного хлора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции штата.

Жителям Плакемина, в котором проживают около семи тыс. человек, во избежание отравления предписано немедленно укрыться в своих домах и квартирах, плотно закрыть все окна и двери и выключить кондиционеры.

На данный момент шоссе, ведущее к заводу, перекрыто.

Местные СМИ пишут, что утечка произошла из-за пожара, который к настоящему моменту был потушен.