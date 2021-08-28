В Луизиане и некоторых частях Нового Орлеана была объявлена эвакуация из-за надвигающегося урагана «Ида», приход которого ожидается в воскресенье.

Об этом сообщает The Wealter Channel.

«У нас очень серьезная ситуация», — сказал губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс на пресс-конференции.

Президент США Джозеф Байден одобрил объявление чрезвычайного положения в Луизиане на федеральном уровне. Подобная ситуация и в некоторых частях Нового Орлеана.

«Мы ожидаем значительных последствий, в том числе тропических штормов или более сильных ветров, которые могут повалить деревья и продлить перебои в подаче электроэнергии», — отметил руководитель департамента города по чрезвычайным ситуациям Коллин Арнольд.