Губернатор сомалийского региона Хиран Али Джейте Осман пережил в воскресенье покушение, устроенное боевиками террористической организации «Аш-Шабаб». Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Автомобиль губернатора находился в автоколонне, которая проходила по западной части города Беледуэне в центральной части Сомали. На пути ее движения террористами была устроена засада. Губернатор выжил, погиб его охранник, еще двое ранены, отметило издание.

Ранее в столице страны Могадишо было совершено покушение на пресс-секретаря премьер-министра Сомали. Он выжил и сейчас находится в больнице. Его состояние стабильно.(ТАСС)