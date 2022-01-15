Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что за кибератакой на украинские ведомства стоят хакеры, связанные с разведывательными службами Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

Атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

Соединенные Штаты предложили Украине помощь в расследовании и восстановлении после кибератак.

Аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист предполагает, что страну могут ожидать гораздо более крупные атаки, которые оставят украинцев без тепла, света и денег.

Глава Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Россия крайне высокой вероятностью стоит за атаками на сайты украинского правительства, добавив, что украинская сторона «уверена в этом на 99,9%».