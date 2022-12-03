В ближайшем будущем компания Samsung начнет оборудовать своим смартфоны сканерами отпечатков пальцев, способные распознавать сразу три отпечатка. Об этом пишет издание SamMobile.

Отмечается, что подобные сканеры уже разработаны компанией ISORG. Технология получила название Organic Photo Diode (OPD). По данным этой организации, Samsung может начать использовать сканеры отпечатков пальцев нового поколения уже в 2025 году, когда будут готовы так называемые экраны OLED 2.0.

В Samsung считают, что тройной сканер отпечатков пальцев примерно в 2,5 млн раз надежнее обычного дактилоскопического сенсора. К тому же, они еще и удобнее – с выходом экранов типа OLED 2.0 площадь для прикладывания пальцев потенциально можно расширить на весь дисплей.

В ISORG считают, что их технология и ее аналоги в скором времени станут стандартом безопасности на рынке смартфонов.