Сегодня беспилотники ударили по военной базе на востоке Сирии, которую контролируют Соединенные Штаты и поддерживаемые ими боевики, пишет Reuters.

Атакованная база находится вблизи границ Сирии с Иорданией и Ираком. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение. Жертв нет.

«Силы операции «Непоколебимая решимость» в координации с нашими партнерами отреагировали на атаку нескольких беспилотных летательных аппаратов в окрестностях гарнизона Аль-Танф», — заявили американские военные.

Командующий Объединенной оперативной группой генерал-майор Джон Бреннан заявил, что «персонал коалиции сохраняет за собой право на самооборону». Он пообещал принять меры для защиты «американских сил».