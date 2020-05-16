В штате Нью-Йорк Число жертв COVID-19 возросло за сутки на 157

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 157, за день до этого умерли 132 человека.

Как передает РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легкихВ худшие дни в больницы поступали более 3 000 человек в день.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.

По приведенным Куомо данным, 13 мая скончались также 157 человек, 12 мая — 166 человек, 11 мая — 195 человек, 10 мая — 161 человек, 9 мая — 207 человек, 8 мая — 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая — 231 человек.

В худшие дни в штате в сутки умирало более 700 человек. Всего в штате от COVID-19 скончались 22 304 человек.