В Шри-Ланке распустили парламент

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса распустил парламент и назначил новую дату выборов, следует из официального декрета, опубликованного в интернет-издании Ada Derana.

«На основании полномочий, возложенных на меня статьей 70 конституции Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка… Я, Готабая Раджапакса, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, настоящим постановлением распускаю парламент, начиная с полуночи сегодня, и созываю новый парламент на заседание 14 мая 2020 года», — говорится в документе.

Согласно декрету, выборы в новый парламент пройдут 25 апреля этого года, период выдвижения кандидатур продлится с 12 по 19 марта. (РИА Новости)