В школах Турции перешли на дистанционное образование

В средних школах Турции перешли на дистанционное образование после недельного перерыва образования из-за угрозы распространения коронавируса нового типа Covid-19, пишет агентство Анадолу.

Как пишет агентсво Анадолу , первый дистанционный урок преподал министр образования Зия Сельчук.

В рамках дистанционного образования ученики начальных, средних и высших классов начнут с сегодняшнего дня, 23 марта, обучение на телеканале TRT-EBA TV и в Образовательной информационной сети (EBA).

Глава Минобразования отметил, что ныне мир переживает сложный период, в связи с чем власти были вынуждены принять решение о закрытии на некоторое время школ и переходе к дистанционному образованию.

«Мы приняли во внимание все возможные сценарии развития и подготовили соответствующее решение. У нас имеются альтернативные решения к нынешнему сценарию и сценарию, который может появиться в дальнейшем», — сказал Сельчук.

Министр призвал учеников быть крайне внимательными по вопросу коронавируса нового типа.