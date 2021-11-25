Трое горноспасателей, пропавших в ходе спасательной операции в кузбасской шахте «Листвяжная», погибли. Об этом ТАСС сообщили в администрации шахты.

«Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной», — сказали в администрации.

Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 14 человек.