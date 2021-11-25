Трое горноспасателей, пропавших в ходе спасательной операции в кузбасской шахте «Листвяжная», погибли. Об этом ТАСС сообщили в администрации шахты.
«Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной», — сказали в администрации.
Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 14 человек.
Ранее о том, что пропало звено горноспасателей, сообщал источник в экстренных службах. По его данным, связь с ними пропала после выхода метана на глубине 400 метров. Пропавшее звено шло замыкающим. Запас кислорода в их баллонах рассчитан на час работы. Поиск горноспасателей и шахтеров также осложняет большая протяженность горных выработок — почти 40 кв. км.