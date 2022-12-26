Военные Республики Корея (РК) подняли авиацию в ответ на проникновение беспилотников КНДР в южнокорейское воздушное пространство, был открыт предупредительный огонь. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов РК.

По его данным, в пограничных районах провинции Кёнгидо примерно в 10:25 по местному времени были выявлены «неустановленные объекты», которые, как предполагается, были дронами. Эта техника пересекла военную демаркационную линию и появилась в Пхаджу, Кимпхо, на острове Канхвадо, что привело к временной приостановке выполнения гражданских авиарейсов в аэропортах Сеула. На данный момент неясно, были ли они оснащены оружием, пишет Yonhap.

В ответ Республика Корея подняла свои самолеты, вертолеты и другую авиационную технику. Военные Южной Кореи передавали предупредительные сообщения, открыли предупредительный огонь, затем «приступили к операции по их уничтожению». Среди южнокорейской техники был самолет KA-1. Ранее сообщалось, что он разбился примерно в 11:39 по местному времени, пилоты не пострадали. В последний раз беспилотные летательные аппараты КНДР нарушали границу в 2017 году.