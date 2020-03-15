В Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Сербский минздрав ранее заявлял, что к вечеру воскресенья коронавирусом в стране заражены 48 человек. Правительство днем ограничило цены на продукты, средства защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.

Министерство обороны в ночь на воскресенье официально доложило президенту Сербии об оценке риска и угроз безопасности для страны, что по конституции позволяет главе государства принять срочные меры. Президент в воскресенье вечером провел встречи с руководством национального кризисного штаба и патриархом Сербским Иринеем, затем обратился к общественности. «Решение гласит — провозглашаем режим ЧС на территории Сербии. Оно вступает в силу с момента оглашения, то есть сейчас», — заявил Вучич на специальной пресс-конференции. Президент уточнил, что с завтрашнего дня не будут работать школы, вузы, детские сады, кафе, рестораны, концертные и спортивные залы.(РИА Новости)