В Счетной палате Азербайджана произошли структурные изменения

В Счетной палате Азербайджана ликвидированы отделы, созданы два новых сектора, как передает Oxu.Az, данные меры были приняты с целью обеспечения исполнения обязанностей, определенных законом Азербайджанской Республики «О Счетной палате», и приведения деятельности структуры в соответствие с международным опытом.

Так, уже с 1 февраля в СП будет объединен ряд отделов и сформированы два новых сектора.

В частности, для усовершенствования, повышения эффективности аудита в Счетной палате создается сектор эффективности аудита. Им будут проводиться соответствующие мероприятия вне государственного финнадзора.

Еще один сектор — контроля качества и управления рисками будет изучать деятельность СП в плане соответствия международным стандартом и опыту.

| 2020-01-25T12:06:18+00:00 25 января 2020, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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