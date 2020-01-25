В Счетной палате Азербайджана произошли структурные изменения

В Счетной палате Азербайджана ликвидированы отделы, созданы два новых сектора, как передает Oxu.Az, данные меры были приняты с целью обеспечения исполнения обязанностей, определенных законом Азербайджанской Республики «О Счетной палате», и приведения деятельности структуры в соответствие с международным опытом.

Так, уже с 1 февраля в СП будет объединен ряд отделов и сформированы два новых сектора.

В частности, для усовершенствования, повышения эффективности аудита в Счетной палате создается сектор эффективности аудита. Им будут проводиться соответствующие мероприятия вне государственного финнадзора.

Еще один сектор — контроля качества и управления рисками будет изучать деятельность СП в плане соответствия международным стандартом и опыту.