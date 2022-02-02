В сборной Азербайджана по футболу до 18 лет выявлено массовое заражение коронавирусом.

Как сообщает Trend, он был обнаружен у шести футболистов, одного тренера и администратора.

Заразившиеся футболисты: Адам Топалов, Гамзали Микаилов, Эшгин Ахмедов, Гаджиали Ширалиев, Мурад Мамедов, Санан Агаларов, тренер Аслан Каримов и администратор Эхтирам Аббасов.

В связи с этим сборы и поездка команды были отменены.

Отметим, что азербайджанская сборная U-18 должна была принять участие в международном турнире, который пройдет в Минске с 3 по 14 февраля.