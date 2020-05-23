В российском доме престарелых произошла вспышка коронавируса

В астраханском доме-интернате для престарелых произошла вспышка коронавирусной инфекции — госпитализированы более 40 человек. Среди них как сами пенсионеры, так и сотрудники учреждения. Всего в доме-интернате проживают 240 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора региона.

Первый случай зафиксировали 12 мая — 71-летней женщине пришлось вызвать скорую помощь. А уже после, в период с 18 по 22 мая, пришлось госпитализировать уже 30 пенсионеров и 13 сотрудников. У всех из них подтвержденный диагноз. Одна россиянка скончалась.

Губернатор области Игорь Бабушкин велел разобраться в ситуации. «Поскольку это учреждение закрытого типа, и инфекция могла попасть туда только по вине конкретных сотрудников и должностных лиц, я обращаюсь в прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку и привлечь виновных к ответственности», — заявил глава региона.