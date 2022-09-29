Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что гражданам, которые состоят на воинском учете, запрещается выезд с места жительства, в том числе за границу, без разрешения военных комиссариатов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)», — написал спикер.

Накануне Володин заявлял, что на границе России составляют списки тех, кто покидает страну. Также он предлагал обсудить передачу автомобилей, которые оставили на границе те, кто покидает Россию, семьям участников специальной военной операции на Украине. (gazeta.ru)