В московском аэропорту Внуково задержан бизнесмен азербайджанского происхождения, перевозивший в обход таможенного контроля ювелирные изделия и драгоценности на сумму 36 миллионов рублей.

Как сообщает АПА, задержанным оказался Зия Бабаев, сын бизнесмена, строительного магната Мехраджа Бабаева.

Как сообщила пресс-секретарь Таможенной службы аэропорта Внуково Софья Латан, Зия Бабаев пытался незаконно провезти через “зеленый коридор” часы, золотые украшения люксовых брендов на сумму 36 миллионов рублей, не указав их в таможенной декларации. Незадекларированные драгоценности изъяли и отправили на экспертизу.

Канал «Россия 1» сообщил, что Зия Бабаев владеет несколькими фитнес-центрами в Москве и Иваново, а также в Баку, а компания его отца Мехраджа Бабаева много лет подряд выигрывала госзаказы в Ханты-Мансийском автономном округе. Сообщается, что М.Бабаев до сих пор не завершил строительство больницы в Нижне-Вартовске, которую он начал строить в 2011 году по госзаказу. Сообщается, что за это время строительные затраты больницы выросли на 426 млрд рублей.

Напомним, что имя Мехраджа Бабаева фигурирует и в расследовании, проводимом в связи с нарушениями в процессе строительства здания для журналистов в Баку.