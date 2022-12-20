В Чувашии случился масштабный пожар на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, сообщают российские СМИ.

Как пишет Mash, по газопроводу, построенному в начале 1980-х, российское топливо поставляют в Западную Европу через Украину.

Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» в Курской области.»До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород», — говорится в сообщении пресс-службы главы Чувашии.

Три человека погибли, один пострадал в результате взрыва.