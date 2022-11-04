Ушедшие из России западные бренды одежды, которые обеспечивали три четверти поставок на отечественный рынок, могут заменить производители из Северной Кореи.

Москва заинтересована приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий и обуви, сообщили «РИА Новости» в российском посольстве в Пхеньяне.

«У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности», — заявил представитель дипмиссии, добавив, что «все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН».

Совбез в 2017 году ввел запрет на экспорт и импорт товаров из Северной Кореи, а также запретил использовать рабочую силу из КНДР. Несмотря на это, Россия хотела бы восстановить сотрудничество в области импорта одежды, которое развивалось во времена СССР, заявили в посольстве.

«В 1980-1990-х годах государства активно взаимодействовали в этом направлении. Десятки предприятий Северной Кореи поставляли изделия легкой промышленности на суммы более 300 миллионов рублей в год», — напомнил представитель дипмиссии. СССР при этом поставлял сырье для швейных фабрик в КНДР.

После начала войны в Украине Россия фактически оказалась в торговой блокаде: десятки компаний, поставляющих одежду и обувь в страну, покинули рынок. Доставку грузов прекратили крупнейшие транспортные компании: DHL, UPS и FedEx. Европейские порты закрыли вход для российских судов, а на автомобильных погранпереходах для грузов образовались заторы.

В ответ власти легализовали «параллельный импорт» — то есть доставку товаров без согласия производителя или правообладателя. По прогнозу Минпромторга, такой канал, прежде считавшийся контрабандой, позволит ввезти в Россию товаров на $16 млрд. Это около 4% от довоенного импорта, который ЦБ оценивал в $380 млрд (за 2021 год).