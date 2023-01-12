Председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил в интервью «Парламентской газете», что с весны 2023 года на срочную службу в российскую армию будут призывать людей в возрасте до 30 лет.

По его словам, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования и привести эти данные в соответствие с военным заданием.

Пока речь идет о повышении именно верхней границы призывного возраста. «На первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть, людей в возрасте от 18 до 30 лет», отметил Картаполов.

Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет, сказал глава комитета Госдумы по обороне. Для этого, по его словам, потребуется целый ряд поправок в законодательство, в частности в закон «О воинской обязанности и военной службе».

В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет. (svoboda.org)